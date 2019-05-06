Мубариз Мансимов обвиняется в поставках нефти в Сирию

Турецкая судоходная компания Palmali Maritime Shipping участвовала в схеме по доставке иранской нефти в Сирию в обход американских санкций. Об этом сообщило турецкое агентство Deniz Haber Agansi со ссылкой на документы, подготовленные Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

По данным агентства, танкеры, которыми управляла Palmali, доставляли сырую нефть и нефтепродукты в Сирию в 2015–2017 годах. Поставки, предположительно, осуществлялись через порт Фуджейра в ОАЭ. Деятельность Palmali в контексте нарушения введенного против Сирии эмбарго Минфин США расследует в течение последних трех лет.

На фоне возникших подозрений в OFAC намерены провести встречу с Мубаризом Мансимовым, основателем и главой группы компаний Palmali.

США ввели санкции против Ирана в ноябре 2018 года. Ограничительные меры в ответ на продолжение ядерной программы предусматривали полную блокировку экспорта нефти. Для ряда поставщиков сделали исключение — им разрешили в течение полугода покупать иранскую нефть. Речь идет о Китае, Турции, Южной Корее, Индии, Греции, Италии, Тайване и Японии. Исключение ввели на полгода, то есть до 2 мая 2019 года. При этом Греция, Италия и Тайвань снизили импорт нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018 года.