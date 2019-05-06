Помпео неожиданно отменил визит в Берлин

Госсекретарь США Майкл Помпео отменил свой намеченный на вторник визит в Берлин, где у него были запланированы переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой МИД Германии Хайко Маасом, сообщает Reuters со ссылкой на американское посольство в Берлине.

В германском МИД, в свою очередь, подтвердили, что запланированная встреча Помпео с Маасом не состоится. Причины внешнеполитическое ведомство Германии не указало.

Ожидалось, что в Берлине Помпео обсудит с Меркель и Маасом отношения Запада и России, ситуацию в Украине и Венесуэле.

Помпео на посту госсекретаря США еще ни разу не был в германской столице.