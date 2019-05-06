Эрдоган: «Отмена результатов выборов в Стамбуле укрепляет демократию»

Накануне ЦИК Турции принял решение отменить итоги выборов мэра Стамбула, на которых победил Имамоглу, повторные выборы назначены на 23 июня. По словам представителя правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в ЦИК Реджепа Озеля, отмена итогов выборов связана с тем, что некоторые члены избирательных комиссий на участках были назначены не из числа госслужащих, а также из-за наличия неподписанных протоколов.

"Мы рассматриваем решение ЦИК как важный шаг, который еще больше укрепит нашу демократию. Речь идет о серьезном беззаконии в выборном процессе. Мы не оставим это просто так. Если не спросим по счетам у тех, кто крадет волю народа, тогда народ спросит с нас", - заявил Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции ПСР.

По его словам, правящая партия "не видит необходимости повторять выборы, которые мы не выиграли". "Но если правда на нашей стороне, то мы пойдем до конца. Мы уверены в том, что на выборах были нарушения", - добавил турецкий лидер.

Кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Имамоглу на прошедших 31 марта выборах мэра Стамбула набрал 48,8% голосов, опередив на 13729 голосов своего соперника, кандидата от ПСР, ближайшего соратника турецкого лидера Тайипа Эрдогана, экс-премьера и экс-спикера парламента Турции Бинали Йылдырыма, получившего 48,55% голосов. После обжалования ПСР итогов выборов ЦИК провел пересчет на нескольких избирательных участках, однако принципиальных изменений это не принесло. Имамоглу 17 апреля вступил в должность, но на рассмотрении ЦИК находилась апелляция ПСР об отмене итогов выборов из-за нарушений.