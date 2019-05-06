Синоптики рассказали о погоде на завтра
В среду в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром слабый туман, северо-западный ветер днем сменится южным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 13-16, днем 24-29 градусов тепла, в Баку ночью 14-16, днем 26-28 тепла.
Атмосферное давление ниже нормы - 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 45-50%.
В районах Азербайджана местами возможны грозы, град, ночью и утром местами туман, прогнозируется восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 13-16, днем 27-32 тепла, в горах ночью 6-11, днем 15-20 градусов тепла.