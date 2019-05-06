Белорусская делегация в воинской части МО Азербайджана Фото
Находящаяся с официальным визитом в Азербайджане делегация во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь – первым заместителем министра обороны генерал-майором Олегом Белоконевым посетила воинскую часть, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Гости ознакомились с военной инфраструктурой, административными, служебными зданиями и сооружениями, расположенными на территории части, а также солдатской казармой, столовой и военной техникой. Они были обзорно проинформированы об условиях, созданных для выполнения личным составом боевых и служебных обязанностей.