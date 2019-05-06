В канун Дня Победы в России задержали поклонников Гитлера

В Центральном федеральном округе РФ разоблачена группировка поклонников Адольфа Гитлера из 30 человек, в арсенале которой было огнестрельное и холодное оружие, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В ходе обысков, прошедших 7 мая по местам проживания радикалов, изъяты компьютеры, телефоны, флешки, печатная атрибутика, рисунки с изображением Адольфа Гитлера и фашистской символики, охолощенные автоматы "Калашникова" и пистолеты ПМ", - сказал источник.

Также изъяты более 20 ножей, бронежилеты, маскхалаты, ракетницы, биты, резиновые палки, рации, штык-ножи и газовые баллончики.

По словам источника агентства, члены группировки причастны к подготовке к совершению преступлений экстремистской и террористической направленности в Москве, Владимире и Рязани.