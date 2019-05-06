Новинка от Межбанка – сервис e-PIN

Международный банк Азербайджана продолжает развитие инфраструктуры электронных услуг. Благодаря очередному успешно завершенному проекту в этом направлении клиенты получили возможность устанавливать PIN-код пластиковых карт в банкоматах, а также - впервые в Азербайджане - онлайн.

Ранее, когда клиенты заказывали карты, PIN-код предоставлялся им либо в специальных конвертах, либо устанавливался клиентами через POS-терминалы в отделениях и филиалах банка.

Теперь клиенты, получающие карты в МБА, смогут установить PIN-код как в банкоматах банка, так и на сайте банка в разделе e-PIN. Обеспечена полная безопасность операций. Использование этого сервиса сэкономит время клиентов и исключит случаи, когда клиент забыл свой PIN-код.

Информация о правилах пользования этой услугой доступна по ссылке: https://www.ibar.az/az/individual/bank-24-7/internet-banking/e-pin/

Функция применима только при заказе новых карт.

Международный банк Азербайджана на сегодняшний день является лидером рынка страны по охвату банкоматной сети и числу международных платежных систем-партнеров. Весь ассортимент карт банка можно заказать онлайн по ссылке https://www.ibar.az/az/individual/plastic-cards/