Турецкая оппозиция согласилась на повторные выборы
Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции объявила, что решила участвовать в повторных выборах мэра Стамбула.
"Бойкота не будет, принято решение идти на выборы", - говорится в заявлении исполкома НРП, заседание которого прошло сегодня в Анкаре.
Накануне Высшая избирательная комиссия Турции приняла решение об отмене итогов выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от НРП Экрем Имамоглу. Повторные выборы назначены на 23 июня.
Экрем Имамоглу на прошедших 31 марта выборах мэра Стамбула набрал 48,8% голосов, опередив на 13 тысяч 729 голосов своего соперника - кандидата от правящей Партии справедливости и развития, экс-премьера и экс-спикера парламента Турции Бинали Йылдырыма, получившего 48,55% голосов. После обжалования ПСР итогов выборов комиссия провела пересчет на нескольких избирательных участках, однако принципиальных изменений это не принесло. Имамоглу 17 апреля вступил в должность, но ВИК удовлетворила апелляцию ПСР об отмене итогов выборов из-за нарушений.