Минэкологии о массовой вырубке деревьев в Баку

Материалы по факту незаконной вырубки и пересадки деревьев землевладельцем Хазратом Темировым по адресу: улица М. Хади 93/99, в Хатаинском районе Баку отправлены в Генеральную прокуратуру, сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

Ведомство напоминает, что на основании жалобы, поступившей пятого мая в Министерство экологии и природных ресурсов в связи с незаконной вырубкой деревьев по вышеуказанному адресу, сотрудники министерства установили, что на зеленой полосе по приказу собственника земли были вырублены 25 плодовых деревьев, и пересажены два оливковых дерева и 96 гранатовых кустов. В связи с тем, что перечисленные действия образуют состав уголовного преступления, материалы по данному факту были направлены в Генеральную прокуратуру.