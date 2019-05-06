В России нашли виновных по делу о «грязной» нефти

По факту попадания в трубопровод «Дружба» загрязненной нефти возбуждено уголовное дело, в рамках которого уже проведены первые задержания, заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает РБК.

По словам министра, Генпрокуратура РФ возбудила дело по статьям 158 (кража), 210 (организация преступного сообщества) и 215.2 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения) Уголовного кодекса.

«Четыре человека задержаны, решением суда помещены в СИЗО», — сказал Новак, добавив, что в ходе проверки экспертам удалось выявить точку, через которую загрязненная нефть попала в трубопровод.

«Это узел учета «Лопатино» в Самарской области. Следственные действия выявили группу компаний, осуществлявших незаконную деятельность и сдачу в систему некондиционной нефти с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганических соединений», — заявил российский министр.