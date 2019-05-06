Бинали Йылдырым вновь идет в мэры Стамбула
Турецкая правящая Партия справедливости и развития вновь выдвигает на повторных выборах мэра Стамбула кандидатуру экс-премьера Бинали Йылдырыма, заявил президент и глава ПСР Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.
"Наш кандидат известен – это Бинали Йылдырым. Исполнять обязанности мэра Стамбула до выборов будет Али Ерликая", - сказал турецкий лидер журналистам.
Накануне ЦИК Турции отменил итоги выборов мэра Стамбула, на которых победил кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу. Повторные выборы назначены на 23 июня.