На турецко-сирийской границе прошло совещание НАТО

Находящийся в Турции с визитом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приехал в провинцию Хатай, сообщает Anadolu.

Согласно информации, Столтенберг и сопровождающая его делегация побывали в управлении Хатая по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, где прошло совещание «Региональные угрозы с точки зрения Турции».

В совещании, прошедшем за закрытыми дверями, приняли участие представители всех стран НАТО и государств–наблюдателей в организации. Была обсуждена борьба Анкары с нелегальной миграцией, возвращение 320 тысяч сирийских беженцев из Турции в зону проведения операций «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата».