Госнефтефонд сократил продажу инвалюты азербайджанским банкам

Госнефтефонд Азербайджана (SOFAZ) в апреле 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на общую сумму $423,7 миллиона, сообщает пресс-служба фонда.

Как сообщалось ранее, SOFAZ в марте 2019 года продал на валютных аукционах инвалюты на $600,5 млн. Таким образом, в апреле 2019 года объем продажи инвалюты со стороны фонда по сравнению с мартом сократился на 29,4%.

В целом, в январе-апреле 2019 года SOFAZ на валютных аукционах продал $1 млрд 975,3 млн (спад на 6,5% по сравнению с январем-апрелем прошлого года).

SOFAZ в настоящее время выступает основным источником продажи валюты на валютных аукционах.

Как сообщалось ранее, в 2018 году SOFAZ продал на валютных аукционах инвалюты на сумму $6 млрд 455,2 млн (рост на 79,4% по сравнению с 2017 годом).