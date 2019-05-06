Azercell сближает талантливую молодежь с цифровым миром!

Компания Azercell предлагает два направления инкубационного центра Azercell-Lab: It-lab и Business-lab. Таким образом, Azercell предлагает студентам бакалаврам и магистрам, а также молодым людям, получившим высшее образование, присоединиться к It-lab и Business-lab.

It-lab и Business-lab Azercell предоставляют студентам уникальную возможность для личностного роста, построения карьеры в профессиональной среде, приобретения ценного опыта в сфере телеком, принимая участие в проектах компании.

Цель этого проекта - поддержать студентов, которые интересуются цифровыми технологиями, пробудить в них интерес получить более широкое представление о последних тенденциях в сфере телекоммуникаций.

Прием заявок открыт и продолжится до 20 мая. Те, кто удачно пройдет процесс отбора, с 1 июля начнут стажировку в компании.

IT-lab и Business-lab Azercell – это шестимесячная платная программа стажировки. Стажеры также будут участвовать в различных тренингах, корпоративных мероприятиях и социальных проектах компании Azercell.

Если ты гибкий, творческий человек, с инновационным подходом и лидерскими качествами, тогда мы ищем именно тебя! Не упусти возможность создать цифровое будущее с Azercell!

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, перейдите по ссылке:

https://www.azercell.com/ru/company/career/development_oportunities/lab/