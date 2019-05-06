Ильхам Алиев выделил деньги на строительство жилого дома в Гобустане
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об улучшении жилищно-бытовых условий жителей города Гобустан, сообщает АзерТАдж.
Согласно распоряжению, для строительства 48-квартирного жилого здания с целью улучшения жилищно-бытовых условий жильцов многоквартирных зданий в городе Гобустан, срок эксплуатации которых истек, из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2019 год Резервного фонда президента Азербайджана Исполнительной власти Гобустанского района будет выделено три миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.