Кочарян 9 мая появится в Шуше?

Бывший и действующий лидеры карабах ских сепаратистов – Аркадий Гукасян и Бако Саакян, обратились к генпрокурору Армении с просьбой изменить меру пресечения в отношении экс-президента Армении Роберта Кочаряна, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-секретаря Генпрокуратуры Аревик Хачатрян.

Авторы петиции подчеркивают, что 9 мая карабахские сепаратисты отмечают день создания своих вооруженных сил и захват азербайджанского города Шуша.

По традиции, в торжествах принимают участие все прежние руководители Нагорного Карабаха, в том числе и Кочарян. Но учитывая, что первый лидер карабахских сепаратистов – Роберт Кочарян находится под арестом, Гукасян и Саакян просят генпрокурора принять решение об изменении меры пресечения.

"Мы готовы предоставить любые публичные гарантии, которые будут необходимы для его выхода из изолятора и нахождения на свободе. Мы надеемся, что ваше решение позволит всем трем руководителям Карабаха присутствовать на торжествах 9 мая в Шуше. Это станет сигналом единства и солидарности", - говорится в обращении.

Напомним, в конце июля прошлого года Кочарян был взят под стражу по обвинению в свержении конституционного строя в Армении в марте 2008 года. Однако Апелляционный суд в Ереване 13 августа отменил решение об аресте, освободив Кочаряна из-под стражи. Генпрокуратура обратилась в Кассационный суд с целью обжалования решения.