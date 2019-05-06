В интервью российскому журналисту, управляющему директору телеканала РБК Илье Доронову премьер Армении Никол Пашинян рассказал, что изменилось в стране спустя год после «бархатной» революции, пишут армянские СМИ.

Согласно информации, Пашинян отметил и тот факт, сколько было потрачено на революцию 2018 года.

«Мы потратили на нашу революцию примерно $200 тысяч. Наша революция - триумф романтизма над прагматизмом», - сказал Пашинян.

Не забыл премьер Армении рассказать и о своих взаимоотношениях с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что у него с российском лидером очень хорошие отношения.