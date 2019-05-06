Американский авианосец у берегов Ирана Тегеран назвал «психологической войной»

Заявление США о направлении ударной группы авианосцев и бомбардировщиков на Ближний Восток - просто часть «психологической войны», сказал п редставитель Верховного совета Ирана по нацбезопасности Кейван Хосрави, сообщает агентство Тасним.

«Заявление Джона Болтона - это неуклюжее применение приемов психологической войны», - сказал Хосрави, отметив, что авианосец уже несколько недель находится в Средиземном море.

«Болтону недостает военного понимания и понимания в сфере безопасности, его заявления в основном направлены на привлечение внимания», — передает слова Хосрави агентство Tasnim.

По словам Хосрави, Вашингтон ничего не добьется подобными заявлениями, которые направлены на то, чтобы запугать Исламскую Республику, сообщает Reuters.

«Маловероятно, что командующие и американские военные захотят проверить доказанные возможности Вооруженных сил Ирана», — отреагировал Хосрави, добавив, что Иран внимательно наблюдает за движением авианосца «Авраам Линкольн».