Растет число пользователей Expresso Salary

Постоянно расширяющий сферы финансовых услуг для юридических лиц один из ведущих банков Азербайджана -Expressbank за 2018 год добился увеличения числа пользователей зарплатным проектом Expresso Salary на 50%.

Проект, который был представлен в январе 2017 года, направлен на облегчение и усовершенствование выплат заработной платы для корпоративных клиентов.