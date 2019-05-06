Растет число пользователей Expresso Salary
Постоянно расширяющий сферы финансовых услуг для юридических лиц один из ведущих банков Азербайджана -Expressbank за 2018 год добился увеличения числа пользователей зарплатным проектом Expresso Salary на 50%.
Проект, который был представлен в январе 2017 года, направлен на облегчение и усовершенствование выплат заработной платы для корпоративных клиентов.
Expresso Salary – это зарплатная карта Expressbank, предлагающая особые возможности для рабочего персонала юридических лиц и предпринимателей.
Карта сочетает в себе преимущества, отличающие ее от других аналогичных карт на рынке:
- Снятие наличных средств с любых банкоматов страны без комиссии.
- Начисление в размере 3% годовых на остаточную сумму карты.
- Возвращение до 30% от потраченной суммы обратно на карту при осуществлении оплат посредством карты (преимущество сashback).
- Возможность получения аванс-кредита в размере 50% от суммы зарплаты.
- Бесплатное смс-информирование о перечислении зарплаты.
- Система безопасности 3D secure.
Предпринимателям, желающим приобрести карту Expresso Salary, в зависимости от количества сотрудников и оборота предприятия, могут быть предложены индивидуальные пакеты услуг.
Дополнительную информацию об Express Salary можно получить по ссылке: https://bit.ly/2vpOcNP