КГБ Беларуси задержал россиян
Комитет государственной безопасности Беларуси задержал троих россиян по подозрению в даче взятки, сообщает Интерфакс.
Посольство РФ в Беларуси уже получило официальное уведомление от белорусского МИД о задержании россиян, заявил пресс-секретарь российской дипмиссии Алексей Маскалев.
"В соответствии с установленной практикой, направили запрос в компетентные белорусские органы о доступе консульских сотрудников к указанным гражданам РФ", - сказал представитель российского посольства, передает Sputnik Беларусь.