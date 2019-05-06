Власти дали зеленый свет Meydan TV

Генпрокуратура Азербайджана сняла ограничения на выезд из страны трем журналистам, сотрудничавшим с Meydan TV: Айтен Алекперовой (Фархадовой), Айтадж Ахмедовой и Туралу Асадли. Об этом журналистам сказал начальник Следственного управления по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Эльдар Ахмедов, сообщает Turan.

B Генпрокуратуре заявили, что до 11 мая ограничения будут сняты со всех сотрудничавших с Meydan TV журналистов.

Ранее запрет на выезд из Азербайджана был снят с журналистов Изольды Агаевой, Салимы Джалиловой, Натига Джавадлы и писателя Расима Гараджи.