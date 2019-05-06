Неизвестная криптовалюта выросла на сто процентов

Криптовалюта VeChain за месяц подорожала на 100 процентов. В начале апреля монета стоила 0,003 доллара, по состоянию на 7 мая она оценивается в 0,006 доллара, пишет Лента.ру со ссылкой на данные Coinmarketcap.

В списке крупнейших по капитализации криптовалют монета находится на 26-м месте. Весь крипторынок уверенно растет, однако на рост курса VeChain в большей степени мог повлиять стартап Zeux — универсальное приложение для криптовалютных платежей.

Со следующей недели пользователи приложения смогут расплачиваться монетами VeChain во всех розничных точках продаж, где принимают Apple Pay и Samsung Pay, говорится в Twitter Zeux;

Отмечается, что комиссия за конвертацию криптовалют отсутствует.