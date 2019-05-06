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Ряд СМИ распространил информацию о том, что на таможенном посту «Астара» на азербайджано-иранской границе граждане подвергаются необоснованным проверкам, что приводит к их длительной задержке на таможенной зоне. Авторы публикаций зашли еще дальше и выступили с заявлением о том, что якобы на этом таможенном посту в отношении граждан применяются пытки. На запрос haqqin.az касательно распространенной негативной информации о работе таможенного поста «Астара» в Государственном таможенном комитете заявили, что эта информация не соответствует действительности и носит клеветнический характер. «В первую очередь хотелось бы отметить, что в плане обеспечения средствами таможенного контроля Государственный таможенный комитет опережает даже таможенные структуры ряда развитых стран Европы. Ручная кладь и транспортные средства лиц, вошедших в зону таможенного контроля, в первую очередь, проверяются этим оборудованием, и лишь потом, при возникновении необходимости, они направляются на физический досмотр, что является правом сотрудников таможни, закрепленным в законодательстве», - заявили haqqin.az в Государственном таможенном комитете.

Что касается очередей и заторов на таможенном посту «Астара», в Госкомитете отметили, что они наблюдаются лишь в определенные часы некоторых дней недели. «Относительные очереди возникают из-за того, что большое количество граждан хотят перейти границу в определенные часы суток. Руководство Госкомитета и соответствующие структуры неоднократно выступали с заявлениями, призванными проинформировать общественность в этом вопросе. Однако основная причина относительных задержек на таможенном посту заключается в попытках граждан нарушить требования решения Кабмина №305 и перевести через границу больший объем товаров, чем это предусмотрено. Это, в свою очередь, приводит к дополнительным проверкам и трате времени не только простых граждан, но и таможенных органов. Помимо обеспечения экономической безопасности страны, одной из основных направлений деятельности таможенных органов является пресечение контрабанды и незаконного оборота наркотических средств. Если учесть, что наша страна географически расположена на маршруте по перевозке наркотиков с Востока на Запад, и основной объем наркотических средств поступает на таможенную территорию на наших южных границах, то можно понять, что усиление таможенного контроля является необходимым требованием», - говорится в сообщении.