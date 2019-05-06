В последние дни в социальных сетях распространялась информация о проведении 7 мая армянской студенческой организацией Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова встречи с так называемыми " карабах ским фидаинами", приуроченной к "дню освобождения Шуши". Об этом haqqin.az сказали в Посольстве Азербайджана в России.

В этих сообщениях МГУ преподносилось в качестве партнера данного мероприятия.

В связи с этим Посольство Азербайджана в России обратилось к руководству МГУ. Был получен однозначный ответ о непричастности уважаемого вуза к данному событию, а также в целом о неприемлемости подобного рода мероприятий в стенах вуза.

В то же время, учитывая обеспокоенность посольства в данном вопросе, руководством университета была проведена беседа с организаторами мероприятия, в результате которой информация о мероприятии была удалена из соцсетей.

Пользуясь случаем, посольство выражает благодарность всем представителям азербайджанской общественности России за выражение своей гражданской позиции.