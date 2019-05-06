Солдат Гейдар Алиев на могиле президента Гейдара Алиева фото
Личный состав Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана сегодня посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память великого лидера Гейдара Алиева, сообщает Центр по связям с общественностью СГБ.
Начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Мадат Гулиев, сотрудники Службы, офицеры и солдаты N-ской воинской части СГБ возложили в Аллее почетного захоронения венок к могиле великого лидера, с уважением почтили его память.
Была также почтена память выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.