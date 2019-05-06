В России азербайджанца осудили за незаконный переход границы

В Челябинской области гражданин Азербайджана приговорен к одному году лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы России, сообщает haqqin.az со ссылкой на российское издание «Карталинка.ру».

Согласно информации, в сентябре прошлого года трое мужчин - граждане Узбекистана, Казахстана и Азербайджана, пытались проехать на территорию России через автомобильный пункт пропуска Бугристое. Ранее всем троим запретили въезд на территорию страны. Гражданам Узбекистана и Казахстана – пожизненно, жителю Азербайджана – до января 2021 года.

Несмотря на запрет, они попытались проехать в Россию, но им отказали. Однако от своих намерений они отказываться не стали и буквально на следующий день они пешком пересекли границу – из Денисовского района Костанайской области Казахстана на территорию Карталинского района Челябинской области России в обход установленного пункта пропуска.

Однако далеко уйти им не удалось – их задержали пограничники.

«Два года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима – такое наказание назначил суд гражданам Узбекистана и Казахстана. Жителя Азербайджана наказание менее строгое – он проведет 1 год в колонии общего режима», - пишет издание.