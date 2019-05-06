Представитель Евросоюза в Баку анонсирует исторический визит И.Алиева в Брюссель

«На следующей неделе мы будем рады приветствовать президента Ильхама Алиева в Брюсселе на торжествах посвященных 10-летию Восточного партнерства», - заявил сегодня на приеме в честь Дня Европы посол Евросоюза в Азербайджане Кестутис Янкаускас, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

«Азербайджан является важным партнером ЕС и мы продолжаем работу над большим соглашением, которое еще больше сблизит Азербайджан с Европой», - сказал представитель Евросоюза.