Захват заложников во Франции обновлено 22:02
Полиция опознала человека, захватившего заложников в коммуне Бланьяк под Тулузой. Как сообщает во вторник газета La Depeche du Midi, им оказался 17-летний подросток.
В свою очередь телеканал BFMTV уточнил, что молодой человек назвал себя участником "вооруженного крыла "желтых жилетов" в Тулузе". Несмотря на то, что прибывшие на место переговорщики уже ведут с ним диалог, никакой информации о его мотивах и требованиях пока не поступало. Вместе с тем власти пока не связывают данное происшествие с терроризмом, придерживаясь версии неудачного ограбления.
Полицейский спецназ RAID и BRI по итогам наблюдений констатировал наличие четырех связанных заложников в помещении магазина, возле которых находится вооруженный преступник. По информации издания, все заложники - женщины. Одна из них якобы даже успела позвонить в спасательную службу, когда все только началось, но ее звонок не восприняли всерьез. Сам же молодой человек четыре раза звонил в экстренные службы, требуя вызвать к нему переговорщика.
Ранее сообщалось, что преступник дважды выстрелил в сторону окруживших магазин полицейских. По данным Le Figaro, мужчина зашел в магазин в шлеме с закрепленной на нем экшн-камерой. Позже СМИ сообщили, что он прибыл на мотоцикле.
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Во французской коммуне Бланьяк под Тулузой неизвестный мужчина захватил заложников в табачной лавке. Об этом сообщает La Depeche.
Сообщается, что преступник вооружен. Он удерживает пять покупателей и коммерческого директора магазина — все они женщины. По данным издания, происшествие может быть ограблением, которое пошло не по сценарию злоумышленника.
На место событий прибыло элитное подразделение полиции. Преступник угрожает убить заложников, дважды были слышны звуки стрельбы. Он также требует убрать оцепление и прислать переговорщика.