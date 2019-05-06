Чемпион мира по хоккею покончил с собой

Чемпион мира в составе сборной Чехии по хоккею Адам Свобода ушел из жизни в возрасте 41 года. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте национальной команды.

По информации издания sport.cz, Свобода покончил с собой. Отмечается, что на место происшествия была вызвана полиция. Представители правоохранительных органов исключили, что в смерти мог быть виноват посторонний человек. Обстоятельства случившегося выясняются.

Вратарь выступал за сборную Чехии с 2001-го по 2008 год, сыграв 32 матча за национальную команду. Он стал победителем чемпионата мира 2005 года, а через год — серебряным призером мирового первенства.