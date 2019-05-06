В конгрессе возмутились решением Трампа отозвать посла из Киева
Лидер демократического большинства в палате представителей американского конгресса Стени Хойер и председатель комитета по иностранным делам Элиот Энгел сочли решение Белого дома об отзыве посла страны в Украине Мари Йованович возмутительным. Об этом говорится в их совместном заявлении, пишет «Газета.ру».
По их мнению, Йованович является дипломатом самого высокого уровня.
«Возмутительное решение Белого дома отозвать ее — удар по политическим позициям», - говорится в документе.
Хойер и Энгел считают его политически мотивированным и последним проявлением политики властей, направленной против карьерных дипломатов Госдепа. Они призвали Белый дом отменить отзыв Йованович.
Ранее представитель Государственного департамента США подтвердил, что американский посол в Украине, Мари Йованович, покинет свой пост в мае.