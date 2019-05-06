Гуайдо рассказал о тайных переговорах с Россией

Оппозиционный лидер Венесуэлы, провозгласивший себя временным президентом страны, Хуан Гуайдо рассказал американскому телеканалу CBS News, что открыт для американского военного вмешательства и подтвердил неофициальные переговоры с российскими чиновниками, пишет «Газета.ру».

По словам оппозиционера, он и его сторонники открыты для вариантов, которые предполагают «низкие социальные издержки». Гуайдо надеется, что таким образом получится провести в стране новые свободные президентские выборы.

Соединенные Штаты в данном случае — не единственный вариант, отмечает телеканал. Гуайдо подтвердил, что команда оппозиционера находится в контакте и с российскими официальными лицами. По его словам, переговоры с Россией носят неофициальный характер, в дискуссиях принимают участие различные должностные лица — на уровне и высших, и низших чинов.

США и Россия обвиняют друг друга во вмешательстве в венесуэльский кризис, добавляет CBS. Еще неделю назад призыв Гуайдо к массовым протестам так и не привел к восстанию, которое должно было заставить президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть свой пост. Мадуро называет Гуайдо марионеткой американского правительства. Оппозиционер в свою очередь отвечает тем, что его поддерживают 60 стран, поэтому президент Венесуэлы «слаб, одинок и изолирован в собственном бункере».