В Дагестане сгорела автозаправка

Автозаправочная станция сгорела в Каякентском районе Дагестана, жертв и пострадавших нет, сообщается на официальном сайте регионального МЧС, передает РИА Новости.

"Поступила информация о том, что в Каякентском районе в четырех километрах от населенного пункта Первомайское на Федеральной автодороге горит автозаправочная станция. В 17.50 прошла ликвидация открытого горения, идет проливка и разбор конструкций. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в релизе.

По данным ведомства, площадь пожара составила 500 квадратных метров. Огнем была охвачена одна из цистерн с газом и одноэтажное здание. В связи с тем, что была угроза распространения огня на другие цистерны, место возгорания оцепили работники Министерства внутренних дел.

К ликвидации последствий пожара всего были привлечены 68 человек и 19 единиц техники.