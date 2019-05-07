Мехрибан Алиева поднялась на защиту Баку

«Защита архитектурного и исторического наследия Азербайджана и его столицы Баку – приоритетная задача для всех нас», - заявила первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в Инстаграм.

«Для ее решения необходимы и гражданская позиция, и неравнодушие людей к архитектурному облику своего родного города, и активный общественный контроль. Ситуация, сложившаяся вокруг старинного здания на улице Сулеймана Рустама в Баку, находится под контролем государства. Принимаются все меры, чтобы культурному наследию нашей страны не был нанесен ущерб, ведь уникальные и многообразные архитектурные памятники – это наше общее достояние. Нашу страну, наш город нужно беречь, как родной дом – наш общий дом!», - говорится в заявлении первого вице-президента.