США пригрозили санкциями венесуэльским судьям

Вице-президент США Майк Пенс предупредил о подготовке санкций США против 25 судей Верховного суда Венесуэлы, передает РИА Новости.

"Если Верховный суд не вернется к своему конституционному мандату по поддержанию законности, США примут меры, чтобы привлечь к ответственности всех 25 судей Верховного суда", - сказал Пенс, выступая на конференции в Вашингтоне.

Он обвинил Суд в том, что он "подрывает собственный мандат" и стал "политическим инструментом режима", то есть венесуэльских властей.

Пенс вновь повторил, что США "рассматривают все варианты" действий против Венесуэлы.