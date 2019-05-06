Потрясающая развязка ждала болельщиков в полуфинале Лиги чемпионов между английским «Ливерпулем» и испанской «Барселоной».

После поражения со счетом 0:3 в Барселоне «Ливерпулю» удалось выиграть дома 4:0 и выйти в финал.

На 7-й минуте счет в матче открыл Дивок Ориги. На 54-й и 56-й минутах Жоржиньо Вийналдум забил два гола, восстановив равновесие по сумме двух встреч.

Решающий гол на 79-й минуте забил все тот же Ориги после чудовищной ошибки футболистов «Барсы», проспавших угловой в исполнении «Ливерпуля».

В среду состоится второй ответный полуфинал. Голландский «Аякс» после победы в Лондоне со счетом 1:0 над «Тоттенхэмом» примет англичан у себя.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде.