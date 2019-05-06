Эйнулла Фатуллаев 04:24

Может ли политик цинично лгать?! Лгать или не лгать, вот в чем вопрос. Эта вечная, как наш мир, дилемма разделяла словно непроходимые баррикады моралистов и макиавеллистов. Но все мы пожалуй смирились с превосходством макиавеллизма в политике, воспринимая всех актеров на театральных подмостках то ли львами, то ли лисами. На азербайджанской политической сценической площадке больше извиваются рыжие и хитрые лисы, чем гордые и непокорные львы. По Макиавелли, лис-политик, как и в сказках, да и в природе, символизирует не мужество и доблесть, а коварный обман.

Другой величайший стоик, уже в нашей современной политической истории - Черчилль полагал, что политик может искусно солгать лишь в одном случае, если его прогноз либо предвыборное обещание так и не воплотились в жизнь. Политик должен предсказать, что произойдет завтра. А потом объяснить почему это не произошло. Вот на такую мелкую ложь имеет право политик. А теперь представьте себе, если вся сознательная жизнь и деятельность политика состоит исключительно из лжи. То есть вначале политик лжет своим сторонникам, а затем выдает эту же ложь за сущую правду. В период древнеримской демократии такого политика зарубили бы кинжалами. А вот в период поздней американской демократии непременно посадили бы на электрический стул… А Макиавелли вывел бы третий вид политика – вызывающего гадливые чувства подлую и коварную змею. Об этом подвиде политиков приходилось рассуждать вчитываясь в каждую строчку и мысль юбилейного интервью лидера нацдековской оппозиции Али Керимли. Почему юбилейного? 28 апреля, по несчастному совпадению - в день советизации Азербайджана, Али Керимли исполнилось 54 года. В политическом истеблишменте Азербайджана сложилась некая порочная, если не сказать дурная традиция переосмысления собственного жизненного пути в канун очередного дня рождения. А.Керимли решил перелистать страницы своей сложной и противоречивой на разные события, коллизии и метаморфозы неоднозначной жизни. Лидер нацдеков не сумел обойти вниманием и наиболее одиозный период своей политической карьеры. Да, речь идет о годах, когда лидер ПНФА цинично подыгрывал властям, полностью списав своего духовного отца и лидера Эльчибея из большой политики.

Зачем лгать? Рукописи и пожелтевшая газетная бумага из мятежной эпохи 90-х еще не сгорели. Да, Керимли поставил жирный крест на своем лидере, которому был обязан не только собственными незаслуженными успехами, но и всей политической жизнью. Эльчибей из заурядного собкора газеты «Азадлыг» выпестовал госсекретаря Азербайджана, а затем своего первого заместителя. А в период ссылки экс-президента в Келеки, Керимли не только «похоронил» вождя и захватил штурвал партии, но и благополучно перепродал ее властям. Вот как об этом времени рассказывает сам Керимли в интервью радио «Свобода». «За всю свою жизнь я ни с кем во власти не сотрудничал, не занимался спекуляцией. В нулевые годы я признавал, что главными соперниками власти являются Иса Гамбар (башган партии Мусават и главный кандидат в президенты от оппозиции в 2003 году – АВТ.) и Этибар Мамедов (накануне выборов 2003 года этот политик не рассматривался в качестве реальной альтернативы и вышел в тираж – АВТ.). И властям почему-то показалось, что они не воспрепятствовав нашему прохождению в парламент, смогут начать с нами всестороннее сотрудничество», - убеждает общественность Али Керимли спустя 19 лет. Первая ложь змея Керимли пытается предстать в облике змея-искусителя. Однако, политик не только лжет, но и в своем амплуа искажает историческую действительность. Во-первых, вся ныне здравствующая либеральная тусовка может подтвердить, что на парламентских выборах в 2000 году Партия Народного Фронта Азербайджана не прошла пятипроцентный барьер. Партию Керимли буквально «вытянули за уши» из избирательной урны. Керимли удостоился такого почета благодаря своим заслугам перед властью – ведь с 1994 года лидер ПНФА и душой, и сердцем, и пером служил власти. И тогдашний лидер оппозиции Иса Гамбар, как и его многочисленные сторонники, обвиняли Керимли и его масонскую ложу «Юрд» в предательстве, оппортунизме и сотрудничестве с властью. Керимли получал щедрое финансирование из Администрации президента, SOCAR, чуть позже из Минэкономразвития и других провластных и правительственных структур. На парламентских выборах 2000 года, «Мусават» набрала как минимум 30 процентов голосов избирателей. И потопив «Мусават», власти открыли путь в парламент целой фракции Керимли, чтобы обеспечить в законодательном органе оппозиционное представительство.

Вторая ложь змея “Власти предложили мне сотрудничество. На самом высоком уровне, с участием международных посредников. Но я не общался с представителями правительства”, - кривит душой Керимли. И лжет. В конце 90-х годов абсолютное большинство заместителей Керимли являлись платными и штатными агентами властей. Заместитель Керимли по международным вопросам Асим Моллазаде был на связи с одним из ближайших людей будущего президента Азербайджана И.Алиева – Анаром Мамедхановым. Другой его заместитель – Джамиль Гасанлы был под контролем министра экономического развития, своего земляка Фархада Алиева. Третий заместитель Керимли – Гудрат Гасангулиев работал с управделами Администрации президента Акифом Мурадвердиевым. Четвертый заместитель А.Керимли – Гуламгусейн Алибейли входил в парламентскую делегацию ПАСЕ, возглавляемую будущим президентом И.Алиевым. Обратите внимание на фотографии того периода – Г.Алибейли в зале ПАСЕ сидит рядом с И.Алиевым. И это только высший эшелон ПНФА! Что говорить о главном редакторе газеты “Азадлыг” и близком друге А.Керимли Гюндюзе Тахирли, который напрямую финансировался из Администрации президента?! А средний эшелон ПНФА и вовсе был напичкан агентурной сетью и осведомителями ока власти - Намика Рашидовича Аббасова. А рядовые стучали участковым полиции... Вся система партии Народного Фронта была переплетена с политическими институтами и оперативными службами правительства Азербайджана. Третья ложь змея “По инициативе Гудрата Гасангулиева была предложена идея создания коалиционного правительства с нашим участием. Речь шла о пяти министерских портфелях для ПНФА. А мне предлагали должность спикера. Я отказался от этого. После этого власть начала против меня кампанию черного пиара и прессинга. Власти опасались объединения оппозиции вокруг единого кандидата”, - пафосно вещает Керимли. И опять наглая ложь. Как же? Ведь именно Али Керимли вместе с Этибаром Мамедовым сорвали накануне 2003 года выдвижение наиболее популярного оппозиционного лидера Исы Гамбара в качестве единого кандидата. Змей-Керимли поступил в свойственной себе манере – подло и вероломно, поддержав непроходного Этибара Мамедова. А у Этибара Мамедова была единственная задача – расколоть протестный электорат и не допустить выдвижения Гамбара единым кандидатом. Как же власти могли опасаться единого кандидата от оппозиции, если Керимли сам и подорвал изнутри все усилия по формированию института единого кандидата?! Керимли сделал все для того, чтобы сломать игру ненавистного ему Гамбара. Что касается идеи коалиционного правительства и участия международных посредников, то в этом вопросе Керимли поведал лишь часть правды. Еще 17 лет назад в журнале “Монитор” я написал о пресловутом плане тогдашнего американского посла Эскудеро по формированию коалиционного правительства. Но в этом правительстве подразумевалось участие Керимли в качестве сторонника, а не противника Ильхама Алиева! Ведь газета “Азадлыг” во главе с Гюндюзом Тахирли, чей бизнес процветал благодаря правительственным подрядам, и создавал образ реформаторской команды Ильхама Алиева. Зачем лгать, господин Керимли?! Ведь речь идет не о событиях столетней давности, вся эта большая игра протекала у нас на глазах. И Керимли предлагался не пост спикера, а вице-премьера. Однако, лидер фронтистов стал претендовать на большее, в последний момент отказавшись от тайной сделки. Что же произошло после этого? Все заместители Али Керимли, которые находились под контролем власти, с силой хлопнули двери за собой. Керимли подставил не только себя, но и свою команду, которая рассыпалась как карточный домик...

Но Керимли заврался. Политик продолжает лгать и искажать даже историю трехгодичной давности. “Я не так близко знаком с Талехом Багирзаде (шиитский экстремист, один из организаторов кровавых событий в Нардаране – АВТ.). А события в Нардаране были инспированы властями. И нас взяли и связали с ними”. Нет слов, одно изумление! Как же можно вот так откровенно лгать?! Разве не Али Керимли и ПНФА развернули широкомасштабную кампанию в защиту экстремистов во главе с Талехом Багирзаде?! Разве не заместитель А.Керимли – Фуад Гахраманлы выступал со странными для светского политика религиозными воззваниями в соцсетях?! Разве не сам Керимли на митингах призывал незамедлительно освободить Гаджи Талеха и всех участников кровавых событий в Нардаране?! Разве не сам Керимли настойчиво создавал союз с радикальной шиитской братией, объявив баррикады в Нардаране – Каабой движения сопротивления и Меккой каждого несогласного?! А теперь видите ли Керимли почти не знаком с Гаджи Талехом и активистами движения за теократический Нардаран...