Иран частично отказался от ядерной сделки
Иран проинформировал послов России, Великобритании, Франции, Германии и Китая о решении «прекратить выполнение ряда обязательств» в рамках соглашения о ядерной программе, сообщает Reuters со ссылкой на государственную телерадиокомпанию Исламской Республики IRIB.
Речь идет об ограничениях по запасам обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран предоставил другим участникам сделки 60 дней на переговоры.
Уточняется, что соответствующее письмо президента Хасана Рухани было передано представителям стран, которые по-прежнему привержены соглашению.
Отсутствие США в этом перечне связано с односторонним выходом Вашингтона из сделки.