Усиление активности Ирана в районе Персидского залива заставило госсекретаря США Майкла Помпео отменить запланированную поездку в Германию и совершить краткосрочный внеплановый визит в Ирак.

«Мы хотели сообщить правительству Ирака об увеличении потока угроз со стороны Тегерана", передает слова главы американского внешнеполитического ведомства Associated Press.

В Багдаде госсекретарь встретился с президентом Ирака Бархамом Салихом и премьер-министром Аделем Абдул Махди, а также с другими высокопоставленными чиновниками.

В свою очередь, Reuters отмечает, что целью встречи было обсуждение безопасности американцев в Ираке, а также выяснение проблем, связанных с безопасностью США в условиях роста активности Ирана.

В своем твиттере Помпео рассказал, что посетил Багдад, чтобы «укрепить дружбу» с Ираком и напомнить ему о необходимости защитить дипломатические объекты и персонал западной антитеррористической коалиции.