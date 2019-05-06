В городе Вайомиссинг американского штата Пенсильвания в своем доме был застрелен 37-летний уроженец Азербайджана Наиль Саламов, сообщает Report.

Согласно информации, Саламов попытался помешать двум злоумышленникам проникнуть в его дом. Один из нападавших брызнул в Н.Саламова перцовым баллончиком, второй выстрелил, прежде чем скрыться с места преступления.

Н.Саламов скончался в больнице через несколько часов после ранения. По мнению главы местной полиции, Н.Саламов был убит намеренно.

Отмечается, что Н.Саламов не имел криминального прошлого, работал на нескольких работах, в том числе в одном из местных банков.