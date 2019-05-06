Давутоглу против повторных выборов в Стамбуле
Экс-премьер Турции Ахмет Давутоглу раскритиковал решение Высшей избирательной комиссии Турции о проведении повторных муниципальных выборов в Стамбуле, пишет турецкая Milli Gazete.
По словам экс-премьера, отмена итогов муниципальных выборов в Стамбуле и проведение новых выборов противоречит международному праву.
Решение ВИК наносит ущерб демократическим ценностям Турции, отметил Давутоглу.
В понедельник Высшая избирательная комиссия Турции отменила результаты муниципальных выборов в Стамбуле, заявив, что 23 июня в Стамбуле будут проведены повторные выборы. Накануне же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что проведение повторных муниципальных выборов в Стамбуле не противоречит принципам демократии.