Уроженец Азербайджана с кувалдой ворвался в собор в Петергофе

В Петродворцовом районе Петербурга задержали уроженца Азербайджана. Мужчина с кувалдой ворвался в Собор святых апостолов Петра и Павла в Петергофе.

Инцидент произошел около 15:20 часов 7 мая. Как сообщают российские СМИ, мужчина на автомобиле Hyundai Accent въехал на территорию собора. После чего, взяв из машины инструменты и кувалду, вошел в помещение. Что именно он собирался сделать в соборе, неизвестно.

О произошедшем сообщили в службу «112». Мужчину задержали в соборе сотрудники частного охранного предприятия «Невская застава».

В отношении задержанного вынесено постановление о возбуждении дела об административном нарушение. Для него это уже четвертое постановление по статье «Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации».