В Турции врачи перепутали беременность с онкологией

В 2018 году у 35-летней Серпил Баги удалили опухоль одного из яичников. Через три месяца у нее повысился уровень хорионического гонадотропина, который вырабатывается во время беременности, но может также свидетельствовать о раке матки.

Врачи посчитали, что это признак распространения раковых клеток, и назначили женщине химиотерапию. В результате обследования в ее матке были обнаружены две опухоли. Одна длиной 12 см, другая – 19. Медики планировали их удалить, однако за несколько дней до операции у пациентки произошел выкидыш.

В итоге оказалось, что за опухоли врачи приняли зародыши близнецов, которыми Серпил была беременна. Выкидыш произошел из-за химиотерапии, которую назначили женщине. Серпил и ее супруг считают, что медики допустили халатность, поэтому они намерены добиться их наказания.