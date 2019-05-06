Минэкологии о сильном тумане в Баку
Туман в Баку и на Апшеронском полуострове, начавшийся с вечера, продолжается. Видимость на Апшероне сейчас ограничена до 500-600, местами до 200 метров, заявила директор Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов Умайра Тагиева.
По словам Тагиевой, сегодня днем скорость ветра немного усилится, и потому ожидается частичное уменьшение тумана. Однако ближе к ночи опять вероятен туман. В связи с туманной погодой было направлено предупреждение соответствующим организациям.