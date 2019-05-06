Никол Пашинян: «Армения начала процесс покупки российских Су-30СМ»

Армения начала процесс приобретения у РФ многофункциональных истребителей Су-30СМ, сообщил в среду на пресс-конференции премьер-министр страны Никол Пашинян, передает РИА Новости.

Ранее министр обороны Армении Давид Тоноян сообщил журналистам, что Ереван уже частично оплатил контракт на поставку российских истребителей Су-30СМ. По его словам, на первом этапе Армения планирует планирует получить четыре российских истребителя Су-30СМ в конце 2019-начале 2020 года, всего хотел бы закупить 12 таких машин.

"Армения начала процесс приобретения многофункциональных истребителей Су-30СМ. Это я озвучиваю, потому что известный факт. Обнародовать другие данные о приобретении иных вооружений и военной техники не могу", - сказал Пашинян.