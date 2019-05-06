В Баку грузовик врезался в автобус Есть пострадавшие
Сегодня недалеко от Бакинского международного автовокзала пассажирский автобус столкнулся с грузовиком.
Как сообщает haqqin.az, грузовик врезался в пассажирский автобус, следующий по маршруту № 158. В результате ДТП различные травмы получили 77-летний Шафа Гасанов, 26-летний Шамиль Ширинзаде и 24-х летний Ибрагим Юнисов.
Глава пресс-службы Министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров заявил haqqin.az, что раненые госпитализированы в Клинический медицинский центр. У Шафы Гасанова и Ибрагима Юнисова закрытая черепно-мозговая травма, Шамиля Ширинзаде – травма нижних конечностей.
Врачи оценивают состояние пострадавших как среднетяжелое.