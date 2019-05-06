В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США

Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майкла Помпео в Германию свидетельствует о том, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги", пишет Suddeutsche Zeitung

Решение американского госсекретаря в статье обозревателя Даниэля Бресслера называется не иначе как "невежливость" или даже "бесстыдство".

"Так или иначе, через два с лишним года после вступления в должность Дональда Трампа многое из того, что еще недавно преподносилось как немецко-американская дружба, разбито вдребезги", - подчеркивает журналист, размышляя, что же могло оказаться для американского высокопоставленного чиновника важнее, чем консультации с руководством ведущей страны Евросоюза.

Журналист указывает, что внешняя политика Вашингтона при Трампе по-своему стала предсказуемой. Вашингтон исходит из того, что собственные интересы необходимо проводить не с помощью "умной" дипломатии, а "посредством грубой властной политики", невзирая на союзников. "Во многих случаях США уже вовсе не союзники, а недруги, против которых нужно формировать альянсы", - подчеркивает Бресслер.

Госсекретарь США неожиданно отменил визит в Германию за несколько часов до начала встречи с канцлером Ангелой Меркель и главой МИД страны Хайко Маасом, и вместо этого неожиданно прибыл в Багдад.