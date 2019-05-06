Эльчин Гулиев проверил части на границе с Арменией
7 мая 2019 года начальник Госпогранслужбы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев проверил работу расположенных в Агстафинском районе воинских подразделений Пограничных войск.
Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Госпограслужбы, Э.Гулиев встретился с личным составом, ознакомился с проводимыми здесь работами по созданию пограничной инфраструктуры на линии соприкосновения с Вооруженными силами Армении, дал поручения по обеспечению безопасности государственной границы и личного состава.