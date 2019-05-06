На Алтае туристы погибли под лавиной

Группа из девяти туристов из Новосибирской области РФ попала под лавину в Республике Алтай, семь человек погибли, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону.

"По предварительным данным, 6 мая около 11 утра произошел сход лавины в районе Южно-Чуйского хребта. В результате схода пострадала группа туристов из Новосибирской области - девять человек. Двое из них выжили и сообщили о гибели семерых человек", - сказал собеседник агентства.

В пресс-центре отметили, что получили от пострадавших туристов сообщение о происшествии только сегодня в связи с тем, что в местности нет сотовой связи.

Знакомые туристов сообщили СМИ, что в группе могли быть студенты Новосибирского государственного университета (НГУ), но в вузе это отрицают.

Известно, что туристы были зарегистрированы в российском МЧС. Спасатели задействуют собак и вертолеты для поиска тел попавших под лавину туристов.