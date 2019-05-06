Роберт Кочарян о создании мощной политической силы в Армении

Бывший президент Армении Роберт Кочарян, находящийся в заключении, заявил, что в стране появляются новые политики и оппозиционные партии, что приведет к созданию "мощной политической силы", он намерен участвовать в этой оппозиции, сообщает агентство Рейтер.

"Да, конечно", - сказал он, отвечая на вопрос агентства, намерен ли он сам участвовать в работе оппозиции.

По его словам, массовые акции протеста в прошлом году были вызваны "накопившимся недовольством в обществе и желанием перемен". "Я бы не назвал это революцией, потому что по большому счету ничего не изменилось в стране, за исключением появления большой доли агрессии в обществе и популизма и дилетантства в руководстве", - добавил он.