В Японии раскрыли план покушения на единственного принца

Согласно информации, 56-летний Каору Хасэгава заявил, что хотел причинить вред юному принцу, когда проник на территорию его школы. Однако мальчика не оказалось на месте, и мужчина решил оставить оружие на парте. «Я хотел, чтобы он знал, что я приходил», — сказал арестованный.

Мотив своего поведения мужчина не объяснил.

Принц Хисахито учится в средней школе при университете Отяномидзу в Токио. 26 апреля на парте принца Акисино были обнаружены два раскрашенных в розовый цвет ножа, привязанные к 60-сантиметровой алюминиевой палке в виде копья с двумя лезвиями. Спустя три дня после этого полицейские задержали 56-летнего мужчину, который заявлял о недовольстве системой японского императорского дома.

Установлено, что мужчина приехал в Токио, купил краску и спецодежду, а затем под видом рабочего проник в школу, где учится принц. Затем он положил на его и соседнюю парты ножи.

По данным газеты Санкэй, злоумышленник признался следователям, что намеревался ударить принца ножом.

12-летний Хисахито в настоящее время является вторым в очереди наследования престола после своего отца — Фумихито. В Японии наследовать Хризантемовый трон могут только прямые потомки-мужчины. Хисахито на данный момент единственный мальчик, родившийся в императорской семье с 1965 года. У него есть две родные сестры, а также двоюродная, которые не имеют права на трон.